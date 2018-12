1.600 kg di miele falso Vda, patteggia

Accusato di aver confezionato e spacciato per valdostano 1.638 kg di miele in realtà prodotto almeno in parte in Lombardia, un apicoltore di 77 anni di Gressan ha patteggiato 20 giorni di reclusione convertiti in 40 di libertà controllata. In base alle indagini, 35 arnie erano a Besozzo (Varese) e, inoltre, l'uomo aveva usato il nome di un altro apicoltore per la compravendita di miele valdostano. L'udienza si è svolta davanti al giudice monocratico Marco Tornatore. Difeso dall'avvocato Davide Sciulli, era imputato per vendita di sostanze alimentari non genuine, sostituzione di persona, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.