Nuovi alloggi, fine lavori 20 dicembre

(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - "La ditta sta lavorando, sulla parte elettrica e su quella idraulica. Il contratto che ha firmato prevede la fine dei lavori entro il 20 dicembre". Lo ha detto il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, in occasione della riunione della terza commissione consiliare che ha esaminato la questione dell'atteso trasferimento delle famiglie dai 'grattacieli' di edilizia residenziale pubblica del quartiere Cogne ai nuovi 82 alloggi del 'Contratto di quartiere 1'. "Allo stato attuale i lavori stanno andando avanti bene, quindi io spero che in quella data si possano chiudere e subito dopo concludere la fase di collaudo e passare al trasferimento ad Arer". Restano però incerti i tempi del collaudo. I commissari hanno ascoltato Andrea Florio, dirigente comunale dell'area Sviluppo e gestione del territorio, stabili e impianti, e il funzionario Andrea Lazzarotto. Tra agosto e settembre, durante la fase di collaudo, erano emersi dei problemi che i lavori in corso dovrebbero risolvere.