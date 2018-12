Chambre, convegno su Tax free con Dogane

(ANSA) - AOSTA, 07 DIC - L'Agenzia delle Dogane e la Chambre valdotaine hanno organizzato il convegno 'Aggiornamento sul Tax free - Otello 2.0'. L'appuntamento è per martedì 11 dicembre dalle ore 10, nei locali di regione Borgnalle 12, ad Aosta. L'obiettivo dell'iniziativa, fa sapere la Chambre, è "di illustrare in maniera estremamente pratica ed operativa le procedure da seguire da parte delle imprese, dei professionisti e dei consumatori per poter accedere alle agevolazioni previste dal Tax free", il meccanismo in base al quale in Italia i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dell'Unione europea possono acquistare beni destinati all'uso personale o familiare senza pagamento dell'iva. Il programma della giornata prevede, dopo i saluti istituzionali, gli interventi 'Legge sull'iva Dpr 633/72, art.

38 quater', di Francesco Chiofalo, e 'Attività da espletare per ottenere il beneficio', di Andrea Cappello. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0165573065/61 o scrivere a segreteria@ao.camcom.it.