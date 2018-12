Teatro e racconti al Castello di Issogne

(ANSA) - AOSTA, 6 DIC - Scoprire un inedito Castello di Issogne sorseggiando del tè o assistendo a uno spettacolo teatrale: sarà il maniero della bassa Valle, con il suo nuovo percorso espositivo, uno dei protagonisti del Natale valdostano.

Gli eventi in programma propongono un modo nuovo di vivere il castello. Nei giorni 7, 27 e 28 dicembre 2018 e 2, 3, 4 gennaio 2019, alle 17, si terrà la visita-racconto intitolata 'Tè al Castello'. Inoltre dall'8 dicembre all'Epifania, tutti i pomeriggi del sabato e della domenica, alle 14.30 e alle 15.30, Paola Corti e Paola Voulaz daranno voce alla moglie del primo custode del castello, in 'Eufrosina racconta...', un evento performativo teatrale per adulti e bambini. Il nuovo itinerario di visita, inaugurato a settembre, ha come titolo Il Castello dei Sogni ed è dedicato a Vittorio Avondo, ultimo 'illuminato' proprietario del castello di Issogne, tra 1872 e 1907.