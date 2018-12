Cerise nominato v.presidente Federparchi

(ANSA) - AOSTA, 6 DIC - Il presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, Italo Cerise, è stato confermato vice presidente di Federparchi, la federazione nazionale che riunisce oltre 160 aree protette italiane. Nel corso della riunione del Consiglio direttivo, svoltasi oggi, il presidente Cerise è stato riconfermato nella giunta esecutiva.

"E' necessario che le aree protette si aprano di più al territorio, - ha commentato Cerise - facendo conoscere l'importante lavoro che svolgono per la conservazione della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile. Continueremo il lavoro intrapreso in questi anni, in stretto rapporto con il Ministero dell'Ambiente, per semplificare le attività di gestione amministrativa e per il miglioramento della conoscenza e della fruizione dei nostri Parchi".