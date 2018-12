Bilancio e legge elettorale le priorità

"Predisporre e approvare il bilancio previsionale 2019" e "revisionare la legge elettorale, la legge per le elezioni comunali, la legge per il sistema delle autonomie e lavorare per garantire la rappresentanza della Valle d'Aosta al Parlamento europeo". Sono alcune delle priorità elencate nella mozione di sfiducia costruttiva (un documento di sei pagine) depositata stamane in Consiglio Valle. I 18 consiglieri "affermano di avere a cuore la Valle d'Aosta e tutti i suoi abitanti, di credere nel confronto e di opporsi alla colonizzazione del pensiero populista emergente, perché con passione e impegno, vogliono fare della Valle d'Aosta un luogo migliore". Tra le altre priorità (tutte indicate al punto 'Affrontare le emergenze'), vi sono le voci "confronto e collaborazione con gli enti locali per la modifica della legge regionale 48/195", "riorganizzare la fiscalità avvalendoci della manovrabilità garantita dalle norme di attuazione, al fine di incoraggiare le assunzioni e rilanciare l'economia, destinare allo sviluppo economico le risorse derivanti dalla valorizzazione del proprio patrimonio (Cva, patrimonio immobiliare, ottimizzazione partecipate regionali)". La nuova maggioranza intende poi "creare l'ente unico di promozione, che, attraverso la razionale concentrazione delle risorse già disponibili, possa adeguatamente valorizzare il territorio e le singole peculiarità, produzioni ed offerte, in un'accezione moderna e sostenibile". Le altre risposte alle "emergenze": "Garantire la semplificazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, tramite la profonda riforma dell'amministrazione regionale" e l'attuazione di "politiche di attrattività per i professionisti del settore sanitario" e il potenziamento della "territorializzazione dei servizi e medicina di montagna" sono le ultime priorità.