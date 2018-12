Regione, si delinea nuova Giunta

Dopo intense ore di trattative si delinea la squadra di governo della Regione Valle d'Aosta guidata da Antonio Fosson per una maggioranza "alternativa" a quella a trazione leghista. Ne fanno parte - secondo quanto si è appreso - Renzo Testolin e Mauro Baccega (Union valdotaine), Stefano Borrello (Stella alpina), Albert Chatrian e Chantal Certan (Alpe), Luigi Bertschy e Laurent Viérin (Union valdotaine progressiste). Restano da definire le deleghe per ciascun assessorato. La consigliera Emily Rini (gruppo Misto) è in pole position per la presidenza del Consiglio Valle.

Per concludere l'accordo di governo occorre attendere un ultima riunione tra gli eletti e il passaggio finale in serata negli organismi dei vari movimenti.