Usa spray peperoncino in supermercato

(ANSA) - AOSTA, 3 DIC - Ha usato lo spray antiaggressione contro un uomo che, secondo quanto ha riferito, la stava importunando, all'interno del supermercato Carrefour di via Chambery, ad Aosta. Ma la donna non ha fatto i conti con il sistema di areazione dell'esercizio commerciale, che ha parzialmente diffuso la sostanza irritante, limitandosi comunque a provocare solo qualche colpo di tosse tra i clienti. Sul posto, verso le 19.30, è intervenuta la volante della polizia insieme al Nucleo biologico chimico radiologico dei vigili del fuoco, anche per capire la natura della sostanza diffusa. I pompieri hanno appurato che dovrebbe trattarsi di spray al peperoncino. Nessuno ha richiesto l'intervento dell'ambulanza e sia la donna sia il presunto molestatore - in stato di alterazione secondo alcuni testimoni - sono stati lasciati andare.