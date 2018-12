Boom incassi al Casinò, +33% a novembre

Il Casinò di Saint-Vincent ha chiuso lo scorso mese di novembre con introiti pari a 5 milioni 127 mila 771 euro, il 33,14 percento in più rispetto agli stessi 30 giorni del 2017. Gli ingressi sono stati in tutto 26 mila 928, ovvero il 3,06 percento in più. Lo riporta il sito gioconews.it.

La roulette, con 865 mila 245 euro, cresce del 116,52 per cento, le slot (2 milioni 760 mila 655 euro) del 16,39 per cento, la fair (431.226 euro) del 29,26 percento, il trente et quarante (61 mila 549 euro) del 483 per cento, il poker cash (177 mila 129 euro) del 107,85 per cento, la roulette americana (201 mila 145 euro) dell'82,82 per cento, il black jack (203.194 euro) del 103,14 per cento), i craps (89 mila 911 euro) del 93,46 per cento e il punto banco (234 mila 492 euro) del 17,63 percento. In flessione solo lo chemin de fer, che chiude a 103 mila 225 euro, il 46,99 percento in meno.