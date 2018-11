Cc, calendario 2019 presentato ad Aosta

E' stato presentato anche in Valle d'Aosta il calendario storico dell'Arma dei carabinieri. Nella sede del comando del Gruppo Aosta lo ha illustrato agli organi di stampa il capitano Carmelo Mossucca.

L'edizione 2019 celebra i 40 anni dell'inserimento del primo sito italiano nel Patrimonio mondiale dell'umanità e, parallelamente, i 50 anni dalla nascita dei carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale. Le pagine del calendario presentano una carrellata dei siti italiani tutelati dall'Unesco. Parallelamente è riportato, in sintesi, il percorso evolutivo dei carabinieri negli ultimi decenni, a partire dal comando Tutela patrimonio culturale avviato nel 1969 e che, recentemente, ha fornito i primi 'caschi blu della cultura' all'Unesco. Sono presenti anche le immagini dei luoghi simbolo dell'Italia e le altre articolazioni dell'Arma. E' stata anche realizzata l'agenda dell'Arma 2019, con un inserto sul tema 'I carabinieri nella letteratura italiana'.