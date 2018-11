Pd, nominata segreteria Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 28 NOV - Nuova segreteria per il Pd Valle d'Aosta. A comunicarne ieri sera la composizione alla Direzione regionale è stata la segretaria regionale Sara Timpano. Ne fanno parte Nadia Bourzama, Fulvio Centoz, Titti Forcellati, Jean Pierre Guichardaz, Antonino Malacrinò e Matteo Pellicciotta. "Il nostro obiettivo primario è quello di costruire un'alternativa all'attuale governo regionale e nazionale - sottolinea la segretaria Timpano - serve sviluppare una cultura politica diversa nella nostra regione, una cultura di sinistra e di governo. Il Partito Democratico della Valle d'Aosta deve essere al centro di questa battaglia culturale. Per farlo ci serve una nuova organizzazione. Sono tanti i temi da affrontare e su cui lavorare: partendo dai problemi della sanità valdostana fino a far sapere ai valdostani che il governo leghista ha cancellato il Bon de chauffage".