In Defr funivie Alplinks e Aosta-Pila

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - La Regione Valle d'Aosta farà un approfondimento sulla realizzazione dei due grandi progetti funiviari di collegamento Monte Rosa-Cervino (Alp links) e tra Aosta, Pila e Cogne. E' quanto prevede il Defr approvato dalla Giunta regionale. "Chiaramente per avere i fondi in disponibilità per queste importanti opere bisognerà fare dei ragionamenti un po' più articolati e complessi, è comunque nostra intenzione perseguire questi importanti obiettivi", ha spiegato l'assessore regionale al turismo e ai trasporti, Claudio Restano.