Natale, ad Aosta torna Marché vert Noel

Fino al 6 gennaio si potrà respirare l'atmosfera del Natale in un tipico villaggio alpino allestito nell'area del Teatro Romano, nel centro di Aosta: è il Marché vert Noel, tradizionale mercatino natalizio che ogni anno attira migliaia di visitatori. In oltre 40 chalet di legno sono proposti i prodotti dell'artigianato di tradizione e dell'enogastronomia valdostana. Ma soprattutto tante idee regalo per tutti, dai bambini agli adulti.

All'interno del villaggio, nelle piazzette e nelle stradine del piccolo villaggio, sono previsti anche momenti di animazione: dagli atelier en plein air, che proporranno ai visitatori artigiani scultori e intagliatori all'opera, ai momenti di degustazione delle migliori Fontine d'alpeggio.

Il Marché vert Noel è aperto dal lunedì al giovedì dalle 11 alle 20, il sabato dalle 10 alle 22 (anche il 7 dicembre), il venerdì e la domenica dalle 10 alle 20. L'ingresso è libero.