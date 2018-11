Certan, mancata condivisione in Giunta

"Fin da subito ho visto che c'era disattenzione all'interno della Giunta su alcuni temi, ma soprattutto che mancavano trasparenza e condivisione previsti nell'accordo politico: non erano stati rispettati questi due principi fondamentali, oltre a quello dell'onestà, non erano questi i presupposti". Lo ha detto l'assessora dimissionaria alla sanità e politiche sociali, Chantal Certan, intervenendo in aula per spiegare la sua decisione.

"Sul Casinò c'è stato un tentativo di forzature - ha aggiunto - e sono state imposte scelte sull'accordo finanziario con lo Stato e sulla nomina di alcuni rappresentanti. Il passaggio più increscioso è stato ritirare un mio provvedimento da parte del presidente, che ho più volte chiesto di incontrare senza riuscirvi. Oggi c'è ancora una Giunta ma non c'è una maggioranza". Le sue deleghe sono state assegnate alla presidente della Regione.