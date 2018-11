Azzurri snowboard cross pronti avvio Cdm

Gli azzurri della nazionale azzurra, maschile e femminile, di snowboard cross si allenano in vista dell'avvio della stagione agonistica e della "tappa" di Coppa del Mondo in programma a Cervinia il 20 e 21 dicembre. "Ormai sono di casa qui a Cervinia - commenta la campionessa olimpica Michela Moioli - e potermi allenare sullo stesso tracciato che ospiterà la Coppa del Mondo permette a me e a tutti gli atleti di trovare la forma migliore. La neve è ottima e possiamo lavorare davvero molto bene". La stagione scatterà il 15 dicembre con una prova a Montafon, in Austria, che precederà la gara valdostana. A Cervinia in occasione della due giorni di Coppa del Mondo il prezzo dello ski pass giornaliero è fissato in 21,50 euro.