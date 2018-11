Neve sulle Alpi, qualche fiocco ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 19 NOV - L'aria fredda che si è insinuata nelle Alpi ha portato in Valle d'Aosta una debole nevicata, anche in bassa quota: qualche fiocco è caduto oggi anche nel capoluogo. A 2.000 metri di quota i quantitativi massimi attesi sono di 5-10 centimetri, soprattutto nella zona della bassa Valle e al confine con la Svizzera. Per le prossime ore è previsto un miglioramento.