Rini, sostegno progetto amministrativo

(ANSA) - AOSTA, 16 NOV - "Partendo dai principi autonomisti che mi hanno sempre contraddistinta, l'intenzione mia e di chi mi supporta è quella di sostenere un progetto amministrativo che declini chiaramente le cose da fare per la nostra regione e che riunisca tutte le persone, movimenti e forze politiche che desiderano costruire un progetto solido che sappia guardare al futuro cercando di superare veti e personalismi". Lo spiega oggi su facebook la consigliera regionale del Gruppo Misto, Emily Rini, intervenendo sulla crisi politica regionale. "Non sono invece oggi nelle condizioni di aderire a progetti di fusione o federazione tra forze politiche - aggiunge - poiché credo fermamente che un progetto di questo tipo richieda tempistiche diverse".

"La mia posizione - precisa ancora la consigliera regionale - è rimasta sempre la stessa sin dall'inizio di questa crisi politico-istituzionale e che ho ribadito chiaramente in ogni incontro formale ed informale con i vari interlocutori.