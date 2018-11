Violenza donne, 4 panchine rosse in Vda

(ANSA) - AOSTA, 15 NOV - Quattro panchine rosse saranno inaugurate in Valle d'Aosta nell'ambito della campagna 'Creature oscurate - Illuminate creature', organizzata per la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che si tiene il 25 novembre. Toccherà a La Salle (17 novembre, ore 11), Nus (24 novembre, ore 11), Saint-Vincent (24 novembre, ore 15.30) e Courmayeur (25 novembre, ore 11).

Sono in programma 19 iniziative promosse da diversi enti, istituzioni e associazioni: dalla proiezione dei film 'La bella e le bestie' e 'Mary Shelley' (27 e 28 novembre, dalle 16) al cinema Theatre de la ville di Aosta, al dibattito - organizzato da Cgil, Cisl, Savt e Uil - sul 'Ddl Pillon: una proposta di legge farraginosa e ideologica' (26 novembre, ore 18, sala Bcc) alla conferenza 'Donne e uomini nelle grandi imprese valdostane: qual è lo stato dell'arte?' (10 dicembre, ore 10.30, sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale).