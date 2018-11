La Torre,accordo Lega o 'contratto' a 18

Per uscire dalla crisi politica regionale "la via maestra è il confronto politico con la Lega, ma se con la Lega non si riesce a trovare un accordo occorre dare un governo a questa Regione attraverso un contratto".

Questa la posizione di Pour Notre Vallée-Area civica dopo gli incontri politici avuti ieri sera con l'Union valdotaine, l'Union valdotaine progressiste, Alpe e Stella Alpina. "Noi siamo un'area civica - spiega all'ANSA Leonardo La Torre - siamo un'area di pensiero, un'area di centro e non possiamo pensare di fare un accordo politico che non sia definito e che non abbia dei limiti e dei confini". Secondo La Torre "se il confronto con la Lega non portasse ai risultati attesi è evidente che noi non possiamo esimerci dal dire che questa Regione ha bisogno di un governo e quindi bisogna andare avanti in qualche modo anche a 18".