Ex Feletti, si cercano finanziatori

La proprietà della Cioccolato Vda, azienda insediatasi nello stabilimento ex Feletti di Pont-Saint-Martin è alla ricerca di nuovi investitori per avviare finalmente la produzione. L'imprenditore turco Ertugrul Selcuk, titolare delle quote di maggioranza, lo ha ribadito oggi pomeriggio durante un incontro con l'assessore regionale alle Finanze Stefano Aggravi e i referenti di Finaosta e del sindacato Savt.



"L'attuale proprietà - ha spiegato Aggravi - è alla ricerca di un partner al 50%. Da parte nostra abbiamo cercato di ottenere delle garanzie sull'avvio della produzione ma a breve non ci sono. Ora possiamo solo monitorare costantemente la situazione". Secondo quanto emerso la proprietà turca ha riferito di "investitori esteri interessati ad insediarsi in Italia nell'ambito della produzione dolciaria", che sarebbero stati individuati attraverso una società di intermediazione olandese.