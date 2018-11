In baita con refurtiva, arrestato

I carabinieri hanno arrestato per furto aggravato Fabrizio Shqalshi, muratore albanese di 33 anni.

A seguito di una segnalazione di alcuni residenti in zona, i militari delle stazioni di Morgex e Courmayeur ieri lo hanno sorpreso in una baita nei pressi del Colle San Carlo. "Oltre ad aver asportato degli oggetti in baita - riferiscono i carabinieri - aveva addirittura dormito e mangiato riposandosi durante la notte". Nel corso delle perquisizioni è stato trovato in possesso di indumenti e oggetti personali "compatibili con quelli asportati nei giorni scorsi nei furti perpetrati a La Salle a inizio mese". Saranno restituiti ai legittimi proprietari dai carabinieri di Morgex. Shqalshi, "pluripregiudicato per reati patrimoniali", era inoltre già destinatario di un ordine di carcerazione del tribunale di Venezia, in quanto irreperibile con la sospensione dell'affidamento in prova.