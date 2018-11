Comunali, a Gaby affluenza 69,9%

(ANSA) - AOSTA, 12 NOV - Francesco Valerio, 71 anni, pensionato Enel, si appresta a diventare sindaco di Gaby, in quanto candidato unico alle elezioni comunali per la lista 'Pour le pays'. L'affluenza ha superato ieri il quorum con il 69,98%: si sono recati alle urne 282 elettori su 403 aventi diritto.

Valerio prenderà il posto del sindaco uscente Pierluigi Ropele.

Le operazioni di scrutinio sono in corso.