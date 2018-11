Mattarella arrivato ad Aosta, partecipa Scuola Democrazia

Il Falcon 900 dell'aeronautica militare con a bordo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atterrato pochi minuti prima delle 16 all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta). Il presidente è atteso tra poco nel palazzo regionale, ad Aosta, per un incontro con una cinquantina di giovani amministratori che partecipano alla Scuola per la democrazia organizzata dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dall'associazione Italiadecide, in collaborazione con Anci giovani.