Gruppo 13 e Lega-Mouv', fissato incontro

E' in calendario martedì prossimo l'incontro tra il "gruppo dei 13", formato da Union valdotaine, Alpe e Union valdotaine progressiste, e Lega Vda-Mouv' per cercare un accordo che possa portare a superare l'attuale crisi politica in Regione. I due schieramenti dovranno cercare di trovare punti di intesa per puntare alla formazione di un "governo di scopo". Il primo ostacolo - secondo quanto si è appreso - è rappresentato dalla presidenza della Regione con Lega e Mouv' determinati a confermare Nicoletta Spelgatti e gli altri che auspicherebbero un cambio.