Via libera a rinnovo contratto regionali

(ANSA) - AOSTA, 9 NOV - Dopo 10 anni di blocco è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo contrattuale del triennio economico e normativo 2016/2018 per i circa 5 mila dipendenti del comparto unico regionale. Sono previsti gli aumenti della retribuzione fissa e delle indennità in linea con i rinnovi nazionali. E' stato concordato anche un primo allineamento dell'indennità pensionabile per i dipendenti del Corpo Forestale Valdostano e dell'indennità di rischio per i dipendenti del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, con gli importi previsti a livello nazionale. Sarà poi introdotto il Welfare integrativo, che prevede l'istituzione di un apposito fondo il cui finanziamento sarà garantito per un costo di 10 euro mensili per dodici mensilità per ogni dipendente in forza assunto a tempo indeterminato.