Pnv, Restano non si dimetta

(ANSA) - AOSTA, 9 NOV - Dopo che il consigliere Claudio Restano ha rimesso il mandato di assessore al proprio movimento politico, il direttivo del Pnv "ritiene assolutamente necessario che egli prosegua nel lavoro intrapreso dall'inizio di legislatura fintanto che un progetto con punti programmatici seri, credibili e condivisi possa trovare applicazione in una prospettiva di stabilità politico-amministrativa futura". Lo riferisce in una nota l'organismo del movimento che ha tuttavia "condiviso le dimissioni del consigliere Antonio Fosson dalla carica di Presidente del Consiglio Valle, apprezzando l'atto di responsabilità con cui il Presidente dimissionario ha voluto creare i presupposti per uscire dall'impasse istituzionale del momento".

Pour Notre Vallée esprime inoltre "l'intenzione di dialogare e di confrontarsi, senza pregiudiziali alcune, con tutte le forze politiche presenti in Consiglio, proponendo un confronto costruttivo e fondato su un percorso che garantisca stabilità alla nostra Regione".