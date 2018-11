Casinò, dipendenti chiedono una chance

(ANSA) - AOSTA, 9 NOV - Dall'assemblea dei lavoratori svoltasi nel pomeriggio di oggi "è emersa la grande preoccupazione che c'è tra i lavoratori per la situazione che si sta vivendo per il futuro del loro posto di lavoro e della loro azienda e quindi auspicano che il giudice dia ancora una chanche e accetti questo percorso del concordato e dia la possibilità all'azienda di risanarsi". E quanto ha riferito Claudio Albertinelli (Savt) al termine dell'incontro. "In questo tutti dovranno fare la loro parte, dalla Regione alla dirigenza, i lavoratori si sono sempre messi in gioco e sono pronti a continuare a farlo", ha aggiunto Albertinelli.