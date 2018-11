Rolando, dato chiarimenti al giudice

"I chiarimenti" sull'istanza di concordato in bianco "li abbiamo dati al giudice" fallimentare, si è limitato a rispondere, incalzato dai cronisti, l'amministratore unico della Casinò de la Vallee, Filippo Rolando, all'uscita del tribunale di Aosta. Accompagnato da tre collaboratori, è entrato alle 11.15 nell'ufficio del magistrato Marco Tornatore, che lo aveva convocato per "chiarimenti" in merito alla documentazione presentata. Ne è uscito 25 minuti dopo. L'istanza di concordato in bianco secondo la procura di Aosta - che ieri ha depositato in tribunale la richiesta di fallimento - è inammissibile in quanto non e' ancora stato approvato il bilancio 2017.