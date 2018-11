Torna FrontDoc,festival cinema frontiera

"Opere capaci di raccontare la realtà contemporanea, i suoi drammi e le sue problematiche": sono le pellicole protagoniste di FrontDoc - Festival internazionale del cinema di frontiera - che si svolgerà ad Aosta dal 6 al 10 novembre. "Una manifestazione - si legge nella presentazione - che non offre soltanto uno sguardo sul migliore cinema del reale internazionale ma che è anche un importante punto d'incontro fra autori e pubblico, fra opere e culture diverse, fra esperienze di vita e di visione". Promosso dall'Associazione professionisti dell'audiovisivo Valle d'Aosta e dalla Chambre Valdôtaine, FrontDoc è nato nel 2008 ed è cresciuto anno dopo anno, guadagnandosi un posto di riferimento nel panorama europeo "grazie ad un'identità precisa e alla costante attenzione alle innovazioni del cinema del reale". In concorso 24 film. Come eventi collaterali lo spettacolo d'apertura del duo comico 'Senso d'Oppio' e il concerto per immagini di Massimo Zamboni (con le elaborazioni video di Andrea Carlotto).