In auto con 14 irregolari, preso passeur

Sorpreso a trasportare 14 connazionali irregolari, un cittadino pakistano di 33 anni, in regola con i documenti di soggiorno, è stato arrestato dalla polizia stradale per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La scorsa notte è stato fermato al casello autostradale di Aosta a bordo di una monovolume diretta in Francia. Dai controlli è emerso inoltre che cinque dei suoi passeggeri sono minorenni. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Brissogne, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.