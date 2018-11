Albero su auto, indagini su terreno

La procura di Aosta ha affidato al Corpo forestale le indagini sulla morte della coppia di Villarbasse (Torino) travolta giovedì primo novembre da un albero mentre viaggiava in auto sulla strada regionale 44 a Lillianes (Aosta). Gli aspetti su cui si concentrano gli accertamenti sono la proprietà e le caratteristiche del terreno dal quale si è sradicato il castagno che ha schiacciato il suv su cui si trovavano Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, che era originaria di Gressoney-Saint-Jean. Anche in base a queste informazioni, gli inquirenti valuteranno se e chi iscrivere nel registro degli indagati. Il pm Luca Ceccanti ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Oggi si sono svolti i funerali della coppia. Da giorni la zona è investita da un'ondata di maltempo e proprio a Lillianes si sono registrate precipitazioni tra le più intense di tutta la regione. Una seconda auto aveva urtato alcuni rami: erano rimasti illesi gli occupanti, una coppia con due figli.