Estate, più turisti ma soggiorni brevi

(ANSA) - AOSTA, 03 NOV - Sono cresciuti del 35% in dieci anni i clienti (gli arrivi) nelle strutture ricettive valdostane durante la stagione estiva, a fronte però di una permanenza media in costante flessione (da 3.54 giorni a 2.85, meno 20%) che si traduce in un aumento delle notti trascorse (presenze) dell'8%. Il dato emerge da un'elaborazione dell'osservatorio del centro studi di Turismok - società specializzata nel management e marketing turistico di montagna - sui dati riguardanti i mesi di giugno, luglio e agosto, tra il 2009 e il 2018.

In dieci anni gli arrivi sono passati da 377 mila 922 a 510 mila 886 e le presenze da 1 milione 338 mila 660 a 1 milione 454 mila 314. Rispetto allo stesso trimestre del 2017 (che ha fatto segnare la migliore stagione almeno dal 2009), i dati sono in calo dell'1 per cento per gli arrivi e del 2,5 per cento per le presenze.

Dal 2009 presenze e arrivi sono cresciuti fino al 2012, per poi calare nei due anni successivi e tornare a crescere fino al 2017.