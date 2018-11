Tronco su auto,indagine omicidio colposo

(ANSA) - AOSTA, 02 NOV - La procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti a seguito della morte della coppia di Villarbasse (Torino) travolta ieri da un albero mentre viaggiava in auto lungo la strada regionale 44 a Lillianes (Aosta). Il pm Luca Ceccanti, che coordina le indagini dei carabinieri, non ha disposto l'autopsia e ha già rilasciato il nulla osta per i funerali delle vittime, Giuseppe Rosso di 74 anni, e Miriam Curtaz di 73, che era originaria di Gressoney-Saint-Jean. Il loro suv, che procedeva verso valle, è stato schiacciato da un castagno che si trovava ad alcuni metri dal bordo della strada. Il medico del 118 giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il loro decesso. Da giorni la zona è colpita dal maltempo e proprio a Lillianes si registrano precipitazioni tra le più intense di tutta la regione.

Una seconda auto, con a bordo una coppia e due figli piccoli, ha urtato solo alcuni rami e tutti gli occupanti sono illesi.