Mezzo metro neve Cervinia,sci da sabato

(ANSA) - AOSTA, 01 NOV - L'ondata di maltempo ha imbiancato le montagne della Valle d'Aosta. Sopra i 2.000 metri si sono cumulati fino a 70 centimetri di neve, ma qualche fiocco è sceso anche sotto i 1.000 metri. A Cervinia si registra mezzo metro di neve: la località è raggiungibile e si prepara alla riapertura parziale delle piste da sci, prevista sabato 3 novembre. Neve, in quantità inferiori, anche in altre località, da Cogne a Pila a Courmayeur. Nel resto della regione la data per l'apertura degli impianti è fissata per il 24 novembre.