Viérin, delusi e contrari ad accordo

"Esprimiamo tutta la nostra delusione e contrarietà per un accordo che svende la Valle d'Aosta e risolve la questione finanziaria valdostana allo Stato attraverso un accordo di palazzo tra Lega valdostana e Lega nazionale, dove chiaramente la parte romana la fa da padrone".

E' quanto dichiara il consigliere Laurent Viérin (Uvp) in merito all'accordo che risolve il contenzioso finanziario con lo Stato.

Tutto questo "fa parte, purtroppo, del momento che viviamo, se pensiamo anche alla nomina di un assessore leghista all'università della Valle d'Aosta". E' "un accordo finanziario scellerato che penalizza pesantemente la Valle d'Aosta e che avrà conseguenze di forti tagli già nel prossimo bilancio per la nostra regione, speriamo si fermi presto questo scempio".