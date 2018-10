Maltempo, riaperta Ss 26 a Montjovet

Sono state riaperte la strada statale 26 a Montjovet - che era stata chiusa dopo una caduta di pietre -, la regionale 33 del Col di Joux e la regionale 2 di Champorcher. Nelle scorse ore alcune piante cadute a causa del maltempo hanno danneggiato a Gaby i tralicci Terna e Challand-Saint-Victor la linea di telefonia fissa. In località Farys a Chambave un masso è caduto sulla strada comunale.

Il Centro funzionale regionale ha emesso un avviso meteo per precipitazioni forti - valido su tutto il territorio tranne che sulla dorsale alpina, dove le precipitazioni previste sono moderate - e un'allerta gialla (livello 1 su 3) per ordinaria criticità idrogeologica legata alla "saturazione dei suoli". Il bollettino è valido fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 31 ottobre, quando sono attese "precipitazioni intense dal pomeriggio e fino a giovedì mattina, anche forti o molto forti ai confini piemontesi; la neve salirà fino a circa 1700 metri.

Non si escludono intense raffiche di vento fino ai fondovalle".

E' stata revocata alle 16 l'ordinanza di chiusura della strada comunale per Lillaz, nel comune di Cogne. Sono infatti terminate le operazioni di sgombero e bonifica della colata detritica che si è verificata ieri, lunedì 29 ottobre, tra le frazioni Champlong e Moline.

"La situazione relativa alla caduta di materiale franoso è migliorata e non presenta più aspetti di immediato pericolo per l'incolumità degli utenti", si legge nell'ordinanza comunale.