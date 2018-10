Caduta massi, chiusa Ss 26 a Montjovet

A causa di una caduta massi sulla carreggiata è stata chiusa la strada statale 26 nel comune Montjovet, all'altezza della 'Mongiovetta'. Il traffico - comunica l'Anas - è deviato sull'autostrada A5. Nel pomeriggio inoltre una colata detritica ha interessato parzialmente la strada comunale per Lillaz, a Cogne, tra le frazioni Champlong e Moline. Nessuna persona è rimasta coinvolta. "E' un assestamento dei crolli che si erano già verificati" a giugno, dalla discarica della miniera di Colonna, spiega il sindaco, Franco Allera. "I sistemi di monitoraggio installati dalla Regione hanno funzionato perfettamente: con la caduta del materiale sono scattati i semafori rossi". Ora "la strada resterà chiusa per precauzione. Domattina ci sarà un sopralluogo con i tecnici della Regione per valutare la situazione". L'area più interessata dalle piogge - rileva il Centro funzionale regionale - è la bassa Valle: nelle ultime 24 ore la precipitazione media è stata di 65 millimetri, con un massimo di 186 a Lillianes.