Regione, verso accordo Uv, Uvp e Alpe

Dopo una fase di interlocuzione informale dei giorni scorsi, l'Union valdotaine aprirà oggi pomeriggio le consultazioni sulla crisi politica regionale. Al tavolo si siederà prima l'Uvp e poi si aggiungerà Alpe. Primo passo per poi allargare il dialogo anche a Stella Alpina, Pnv e alla consigliera regionale Emily Rini. "L'obiettivo - spiega il presidente dell'Union valdotaine, Erik Lavevaz - è di arrivare a una condivisione di contenuti su un progetto che da un lato è legato alla crisi politica a Palazzo regionale e quindi di arrivare a una condivisione di contenuti su un documento programmatico per l'immediato e in secondo luogo un progetto che coinvolga il domani e dopodomani, legato prossime elezioni elettorali, alle europee, alle comunali. Vogliamo iniziare a tessere una tela per il futuro intorno alla condivisione degli obiettivi".