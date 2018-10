Casinò, commissario per concordato

L'assemblea dei soci della Casinò de la Vallée spa nominerà a breve un commissario per seguire la procedura di concordato preventivo "in bianco". E' quanto emerso durante il vertice di oggi a Palazzo regionale, dopo che il cda ha illustrato la situazione finanziaria della casa da gioco spiegando che può essere risolta proprio attraverso la procedura concorsuale prevista dal diritto fallimentare. Nei prossimi giorni l'assessore Stefano Aggravi convocherà l'assemblea dei soci nella quale verranno ratificate le dimissioni del cda - che ha dichiarato di non avere 'competenze specifiche' per seguire il concordato - e verrà nominato un commissario. Sul nome di quest'ultimo - secondo quanto si è appreso - la scelta è ristretta a 2-3 professionisti con curricula di alto livello.

Aggravi, cda ha fatto quanto doveva fare - "Il cda aveva un mandato specifico, ha fatto quanto doveva fare tecnicamente, è vero, è emersa la notizia delle dimissioni, ma non sta a me confermare". E' quanto ha detto l'assessore al Bilancio e alle Finanze Stefano Aggravi incontrando i giornalisti dopo la riunione con i capigruppo regionali e il Cda del Casinò di Saint-Vincent. "La notizia della conferma o di quello che eventualmente succederà - ha proseguito Aggravi - verrà data nella sede deputata che sarà la prossima assemblea, nella quale si prenderanno le determinazioni necessarie, si daranno le comunicazioni destinate soprattutto agli stakeholder, vedi anche i dipendenti".