Viérin, stupore per soldi tolti a Vda

(ANSA) - AOSTA, 24 OTT - "Abbiamo appreso con grande stupore del DDL del bilancio dello Stato, che toglie 329 milioni alla nostra Regione in 3 anni, viste le forti aderenze romane e lombarde tanto sbandierate in questi mesi, e utilizzate in modo cinico per formare il Governo a trazione nazionale della nostra regione, attraverso grandi promesse". E' questo il commento del consigliere regionale Laurent Viérin (Uvp) riguardo alla bozza di bilancio circolata in questo ore.

"Esprimiamo forte preoccupazione per un testo, che, seppur in bozza, è il primo documento ufficiale dello Stato rispetto alla manovra finanziaria, che toglie queste risorse alla nostra Regione, - aggiunge - che sono un diritto della nostra comunità e per le quali siamo in causa con lo Stato".

Secondo Viérin si tratta di "risorse tolte e tagli che si aggiungono e sono altra cosa rispetto alla causa di novembre (che è riferita ai 144 milioni dell'annualità 2017 che contestiamo allo Stato) e che si aggiungono anche alla seconda causa sui 100 milioni del 2018".