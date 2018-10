"Qualche ignoto (per ora) amante della democrazia ha danneggiato la porta della nostra sede, con un chiaro intento intimidatorio. Ovviamente sporgeremo regolare denuncia e faremo di tutto per assicurare i responsabili alla giustizia". Così la Lega Valle d'Aosta denuncia su Facebook il danneggiamento della porta di ingresso della propria sede di Aosta. "Nel frattempo - si legge ancora nel post - non ci faremo intimidire, il cambiamento non si arresta".