Il mondo di Jacovitti, 250 disegni

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Un viaggio nel mondo di Jacovitti, con i suoi personaggi indimenticabili, come Cocco Bill e Zorry Kid. Oltre 250 disegni originali dell'artista saranno esposti, da sabato 27 ottobre al 28 aprile 2019, al Centro Saint Bénin di Aosta. La mostra - curata dal vignettista Dino Aloi e da Silvia Jacovitti, figlia dell'artista, per la Regione Valle d'Aosta - propone schizzi, vignette, tavole di fumetti e illustrazioni con alcune chicche che si potranno vedere in originale per la prima volta. Tra queste i 60 disegni di figurine realizzate nel 1954 per l'albo de Il Vittorioso Genti d'ogni paese.

All'ingresso un corridoio di 11 metri con 100 personaggi e foto dell'artista. Fiore all'occhiello il 'Patentone', gioco dell'oca disegnato da Jacovitti e riprodotto su un tappeto in grande formato per giocare con sagome segna posto. "E' una mostra per celebrare l'intramontabile umorismo di Jacovitti", spiega Aloi che con Silvia aveva già curato vent'anni fa una grande mostra su Jac, che ha girato l'Italia.