Da Fis ultimo ok per Coppa Mondo a Cogne

Il "race director" della Coppa del Mondo Fis Pierre Mignerey ha completato oggi l'ultimo sopralluogo a Cogne, dando il via libera al ritorno - il 16 e 17 febbraio 2019 - della Coppa del Mondo di sci di fondo.

Nella località valdostana sono previste due gare sprint in tecnica libera e due gare in tecnica classica, 10 km al femminile e 15 km al maschile. La gara sprint si correrà sulla distanza di 1.653 metri per i maschi e femmine mentre la 10 e la 15 km si disputeranno sulla pista di 5 km (al femminile sarà affrontata per due volte e tre volte al maschile). Per la prima volta i due azzurri di punta e valdostani, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, potranno quindi cimentarsi "in casa" in una gara di Coppa del Mondo.