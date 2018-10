Anziani: Aosta, via a eventi autunnali

Balli, laboratori creativi ma anche gite: il Comune di Aosta ha presentato il calendario autunnale delle attività dedicate agli anziani. "E' un segno della volontà di non lasciarli soli, dando loro un'opportunità per socializzare e stare in compagnia", ha detto in conferenza stampa Luca Girasole, assessore alle Politiche sociali.

Da ottobre a giugno (ore 14.30-18.30) tutti i giovedì si balla con dj nel salone del Cral Cogne (ingresso a due euro) e tutte le domeniche con orchestra (sei euro). Aperitivi a tema sono in programma ogni lunedì alle 17.30 nel centro anziani di via Vuillerminaz mentre i laboratori creativi sono previsti ogni mercoledì in quello del quartiere Dora (14.30-17.30). Gli eventi in calendario vanno dalla castagnata ai tornei di carte con premi, dal laboratorio di decorazioni natalizie al capodanno al Cral Cogne, passando per i corsi di ginnastica invernale e di tricotage e le gite alle terme di Pré-Saint-Didier e a Vercelli.