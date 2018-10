Scontro auto-camion su A5, 4 in ospedale

Quattro persone sono state condotte all'ospedale di Aosta a seguito di un incidente avvenuto sull'autostrada A5, all'altezza di Verrès, alle 5.15. Lo scontro ha coinvolto due auto e un camion, che procedevano in direzione di Aosta. Si tratta di un trentenne kosovaro residente a Venezia e di un quarantatreenne, che viaggiavano sulla prima auto, di un valdostano di 67 anni e di un trentaduenne ligure che erano sul secondo veicolo leggero. Tutti sono stati in pronto soccorso ad Aosta, dove si trovano in fase di diagnostica. Il camionista è illeso e non ha avuto necessità di intervento sanitario. Sul posto tre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento.