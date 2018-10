Croce Rossa, al via corsi per volontari

(ANSA) - AOSTA, 15 OTT - Prenderanno il via nel mese di ottobre i corsi di acceso per aspiranti volontari dei comitati di Aosta e di Saint-Vincent della Crocce Rossa italiana. Gli ambiti di impiego, oltre al soccorso, sono la Protezione Civile, l'Area sociale, l'Accoglienza e Integrazione. Ad Aosta la presentazione del corso si svolgerà venerdì 19 ottobre alle 20.30, nella biblioteca in Viale Europa, mentre il corso partirà martedì 23 ottobre alle 20 alla Cittadella dei Giovani. A Saint-Vincent la serata di presentazione si terrà giovedì 18 ottobre alle 20.30 nella biblioteca comunale di Saint-Vincent e il corso inizierà sabato 20 ottobre.