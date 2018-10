Morte endouterina,A.Augusto rosa-azzurro

(ANSA) - AOSTA, 13 OTT - L'Arco d'Augusto si illumina di rosa e azzurro in occasione della Giornata internazionale della perdita perinatale - Babyloss awareness day, promossa in Italia dall'associazione CiaoLapo Onlus, prima associazione nazionale ad occuparsi di morte endouterina. L'appuntamento è per le 19 di oggi, sabato 13 ottobre. Alla cerimonia prenderanno parte anche l'assessore alla Sanità, salute, politiche sociali e formazione, Chantal Certan e l'assessore all'Istruzione e cultura, Paolo Sammaritani.

Nata l'11 aprile del 2006, l'associazione CiaoLapo Onlus promuove e svolge ricerca e corsi di formazione specialistici e fornisce primo soccorso telematico per famiglie e operatori, psicologia del lutto e sostegno specialistico. Collabora con associazioni nazionali e internazionali sulle diverse tematiche relative al lutto perinatale, per fornire ai genitori in lutto un aiuto integrato (medico, psicologico e pratico) e un supporto psicologico qualificato.