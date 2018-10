Spelgatti e Aggravi da Garavaglia

(ANSA) - AOSTA, 12 OTT - Il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta Nicoletta Spelgatti e l'assessore alle finanze e al bilancio Stefano Aggravi hanno incontrato oggi a Roma il vice-Ministro dell'Economia e delle Finanze Massimo Garavaglia.

"L'incontro - riferisce una nota della Regione - si è concentrato su aspetti di natura tecnica legati ai rapporti complessivi tra la Regione Valle d'Aosta e lo Stato, non soltanto connessi al contenzioso finanziario attualmente in corso, che si inseriscono nel più ampio contesto della manovra di finanza pubblica che il Governo nazionale è in procinto di approvare". Nei prossimi giorni, continuerà l'interlocuzione in vista delle prossime scadenze.