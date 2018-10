Rogo Pollein,impossibile stabilire cause

Le fiamme hanno cancellato ogni traccia e quindi è stata resa impossibile la ricostruzione della dinamica dell'incendio che, nella tra sabato 6 e domenica 7 ottobre, ha bruciato a Pollein un fienile con centinaia di rotoballe. I vigili del fuoco impegnati stamane in un sopralluogo non possono quindi escludere cause accidentali, come problemi elettrici, all'origine del rogo.

La struttura è di proprietà dell'ex presidente del Consiglio Valle Marco Viérin, che la affitta alla famiglia Yeuillaz.

Nessuno è rimasto ferito e il bestiame è stato portato fuori dalla stalla in tempo.