Ok prolungamento vita sciovie fune alta

(ANSA) - AOSTA, 5 OTT - La Giunta regionale ha approvato un disegno di legge che anticipa l'imminente approvazione della variazione del bilancio regionale. "Di particolare rilevanza - si legge in una nota - sono le disposizioni che stabiliscono il prolungamento, in condizioni di sicurezza, della vita tecnica delle sciovie a fune alta, scaduta alla fine della stagione sciistica 2017/2018, in modo da permettere il regolare avvio della stagione 2018/2019".

Inoltre, al fine di garantire, in prossimità della stagione invernale, la sicurezza e la percorribilità delle strade regionali, è prevista l'autorizzazione all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un numero massimo di quattro operai/cantonieri/autisti. Tra le altre novità, sulla base degli accordi intercorsi con il Comune di Aosta si introduce, in via sperimentale, dal primo settembre 2019 e sino al primo settembre 2021, un voucher per le famiglie residenti nel Comune di Aosta come contributo alle spese sostenute per la frequenza dei nidi di infanzia.